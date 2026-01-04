Liste d’attesa, le chiamate dal call center 

L’obiettivo annunciato è quello di recuperare e anticipare 30mila prestazioni, e nei giorni scorsi sono partite le prime chiamate ai cittadini. È il piano straordinario per l’abbattimento delle liste d’attesa avviato dalla Asl 8 di Cagliari, che tramite il call center regionale sta contattando i pazienti che hanno prenotato prestazioni specialistiche ambulatoriali nelle strutture sanitarie del territorio. Le chiamate – fatte dal numero 070 4677490 – hanno lo scopo di verificare la disponibilità a un eventuale anticipo della data. In caso di mancata risposta, sarà possibile ricontattare il call center allo stesso numero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08 alle 18).

Un piano che utilizza le risorse che la Regione ha messo a disposizione dei privati accreditati per recuperare spazi per i cittadini che hanno prenotazioni previste in tempi molto lunghi, prestazioni diagnostiche come mammografia ed ecografia, ecodoppler, elettrocardiogramma e visite specialistiche, tra cui visite oculistiche, cardiologiche e allergologiche, saranno anticipate per tutti quei pazienti a cui era stato dato un appuntamento molto oltre i tempi di attesa.

Complessivamente la Regione ha stanziato per il triennio 2025-2027 oltre 14 milioni di euro per l’abbattimento delle liste d’attesa. I fondi sono stati ripartiti tra le aziende del servizio sanitario sulla base di criteri oggettivi e condivisi, che tengono conto della carenza di personale, della popolazione assistita e dell’eccedenza dei tempi medi di attesa rispetto agli standard previsti.

RIPRODUZIONE RISERVATA