Tilt Orio al Serio, saltano decine di voli. Disagi anche a Elmas 

Bergamo. Un guasto tecnico nel pomeriggio, poi la fitta nebbia di sera. La tempesta perfetta che si è scatenata sabato sull’aeroporto di Orio al Serio ha causato, a partire dal tardo pomeriggio, la cancellazione di decine di voli per diverse destinazioni nazionali e internazionali, tra cui anche il Ryanair per Cagliari che era previsto in partenza alle 21.45.

Pesanti i disagi per i passeggeri sardi che stavano tornando nell’Isola dopo le feste e che hanno dovuto cercare una sistemazione di fortuna. Ma inconvenienti ancora peggiori sono toccati a migliaia di persone in partenza o dirette all’aeroporto di Orio al Serio. A causare la serata di grande tormento per lo scalo bergamasco è stato un problema tecnico al sistema Enac di avvicinamento strumentale alle piste dell’aeroporto, unito - almeno sabato sera - alla fitta nebbia che era calata nei dintorni.

Sono una settantina i voli in arrivo che hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali e una quarantina quelli in partenza cancellati o riprogrammati. Ancora ieri sera risultavano una trentina di voli in partenza e una cinquantina in arrivo che subivano le conseguenze del problema, in un fine settimana di grande traffico per via del ponte dell’Epifania. Alcuni passeggeri si sono accampati nei corridoi dell’aeroporto di Orio (dove la Protezione civile ha collocato un centinaio di brandine), altri hanno scelto di passare la notte in hotel o di mettersi in viaggio in bus, taxi o auto.

Nella notte non sono mancate tensioni tra i passeggeri e il personale di terra, con intervento della polizia. Anche la Roma calcio, reduce dalla partita con l’Atalanta a Bergamo, ha raggiunto in autobus l’aeroporto di Linate per un volo notturno per Roma. Un gruppo di passeggeri bloccati a Rovaniemi, in Lapponia, ha raccontato che la temperatura fuori dall’aeroporto era a -28 gradi centigradi. I voli sono stati riprogrammati fino a mercoledì.

