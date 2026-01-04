VaiOnline
Bergamo.
05 gennaio 2026 alle 00:07

Tilt Orio al Serio, saltano decine di voli. Disagi anche a Elmas 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bergamo. Un guasto tecnico nel pomeriggio, poi la fitta nebbia di sera. La tempesta perfetta che si è scatenata sabato sull’aeroporto di Orio al Serio ha causato, a partire dal tardo pomeriggio, la cancellazione di decine di voli per diverse destinazioni nazionali e internazionali, tra cui anche il Ryanair per Cagliari che era previsto in partenza alle 21.45.

Pesanti i disagi per i passeggeri sardi che stavano tornando nell’Isola dopo le feste e che hanno dovuto cercare una sistemazione di fortuna. Ma inconvenienti ancora peggiori sono toccati a migliaia di persone in partenza o dirette all’aeroporto di Orio al Serio. A causare la serata di grande tormento per lo scalo bergamasco è stato un problema tecnico al sistema Enac di avvicinamento strumentale alle piste dell’aeroporto, unito - almeno sabato sera - alla fitta nebbia che era calata nei dintorni.

Sono una settantina i voli in arrivo che hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali e una quarantina quelli in partenza cancellati o riprogrammati. Ancora ieri sera risultavano una trentina di voli in partenza e una cinquantina in arrivo che subivano le conseguenze del problema, in un fine settimana di grande traffico per via del ponte dell’Epifania. Alcuni passeggeri si sono accampati nei corridoi dell’aeroporto di Orio (dove la Protezione civile ha collocato un centinaio di brandine), altri hanno scelto di passare la notte in hotel o di mettersi in viaggio in bus, taxi o auto.

Nella notte non sono mancate tensioni tra i passeggeri e il personale di terra, con intervento della polizia. Anche la Roma calcio, reduce dalla partita con l’Atalanta a Bergamo, ha raggiunto in autobus l’aeroporto di Linate per un volo notturno per Roma. Un gruppo di passeggeri bloccati a Rovaniemi, in Lapponia, ha raccontato che la temperatura fuori dall’aeroporto era a -28 gradi centigradi. I voli sono stati riprogrammati fino a mercoledì.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 
venezuela

Maduro in cella Gli Stati Uniti scaricano la vice

Rodríguez: «Noi mai colonia Usa» Rubio: «Presidente non legittima» 