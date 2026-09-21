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Piazza Indipendenza.
22 settembre 2026 alle 00:33

Perdita idrica a Castello: operai al lavoro 

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Traffico in tilt ieri mattina tra piazza Arsenale e piazza Indipendenza per un intervento di Abbanoa sulla rete idrica. Una squadra di operai si è materializzata presto sotto il portico del Palazzo delle Seziate per risolvere il problema di una copiosa perdita che si trascinava da due mesi, come riferito dai residenti.Per ultimare la riparazione ci sono volute diverse ore di lavoro, durante le quali la viabilità ha subito rallentamenti, specialmente al passaggio di veicoli di grandi dimensioni, suv e furgoni. La presenza dell’escavatore in prossimità dello stretto passaggio, sommata al flusso ininterrotto di turisti a piedi sotto l’arco, ha creato non pochi imbarazzi, insomma. Nessun disservizio, invece, sul fronte dell’erogazione dell’acqua, rimasta regolare.«Prima di intervenire», ha reso noto Abbanoa, «i nostri tecnici avevano effettuato sopralluoghi per studiare il modo di eseguire la riparazione senza creare troppi disagi, dopodiché sono state eseguite operazioni propedeutiche all’intervento, che hanno consentito di restringere il campo d'azione». Se si fosse optato per la chiusura del portico (unica alternativa possibile) «l’impatto sulla viabilità sarebbe stato maggiore in un punto delicato».

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