A Villaurbana, un’occasione per immergersi nel mondo della musica e provare direttamente la realtà della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”. Per poter vivere l’esperienza diretta con la musica, lunedì 28 settembre, dalle 17, nel centro socio-culturale “Agostino Garau”, è in «L’Amministrazione Comunale», si legge nella nota del Comune, «tiene particolarmente alla diffusione della cultura musicale e vuole offrire a tutti i cittadini la possibilità di avvicinarsi alla musica e imparare a suonare uno strumento».

All’appuntamento saranno presenti i docenti della Scuola Civica “Alessandra Saba”, che saranno a disposizione per far provare gli strumenti, presentare i corsi e rispondere alle domande degli interessati.

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