Civiltà antiche, l’Italia sceglie la Sardegna 

L’Italia punta sulla storia più antica della Sardegna. Arriva a Parigi, nella sede dell’Unesco, con il via libera del ministero della Cultura, il piano per far diventare pozzi sacri e tombe dei giganti patrimonio dell’umanità. La concorrenza era agguerrita. In lizza altre 29 istanze per il riconoscimento dell’organizzazione che ha sede nella capitale francese. L’istanza è stata avanzata da “Sardegna terra di nuraghi”: «Una scommessa per dare alla nostra Isola nuove prospettive di sviluppo economico». Nella foto di Renzo Gualà, la tomba dei giganti di Is Concias, a Quartucciu.

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