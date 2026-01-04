VaiOnline
Via Marconi.
05 gennaio 2026 alle 00:06

Percorso pedonale allagato, nuove proteste dei residenti  

Disagi in via Marconi dove ogni volta che piove il tratto pedonale si allaga.

Nel percorso realizzato a bordo strada con la segnaletica bianca, sul lato sinistro alla basilica di Sant’Elena e fino a via Merello, l’acqua ristagna e così i pedoni sono costretti a passare in mezzo alla strada o dall’altro lato della carreggiata dove c’è uno strettissimo marciapiede dove ci sta a malapena un piede.

«Forse è la pendenza della strada che causa questa situazione», dice una passante Elvira Podda, «certo è un disagio perché in certi punti non si può proprio passare».

Il problema infatti non riguarda l’intero percorso ma soltanto alcuni tratti dove l’acqua ristagna anche per alcuni giorni dopo che ha smesso di piovere. Il percorso pedonale era stato realizzato qualche tempo fa per andare incontro alle esigenze di chi si sposta a piedi e che in quel tratto di strada aveva grosse difficoltà proprio perché privo di un vero marciapiede.

Stessi allagamenti anche nella pista ciclabile in viale Colombo.

Rimessa a nuovo anni fa ha sempre avuto questo problema che mai si è riuscito a risolvere con i ciclisti che non possono fare altro che passare in messo alla strada se non vogliono rischiare di cadere.

