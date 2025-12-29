Per San Silvestro il Ctm potenzia i bus notturni: attive quattro linee 

Per la notte di Capodanno il Ctm aumenta in maniera massiccia le corse notturne, per garantire la mobilità e la sicurezza dei cittadini durante la festa.

Il servizio di linea ordinario terminerà fra le 22.15 e le 22.30, per poi riprendere col potenziamento notturno a partire dalle 23.50. Il potenziamento straordinario interesserà le linee ER, 1N, 9N e L, con gli orari delle corse sull’app Busfinder.

«La sicurezza dei cittadini e dei nostri conducenti nella notte del 31 dicembre è stata presa in seria considerazione dall’azienda», dichiara il presidente del Ctm, Fabrizio Rodin. «Abbiamo predisposto un potenziamento del servizio notturno a partire dalle 23.50, con la prima corsa della linea 1N in partenza dall’Ospedale Brotzu, seguita alle 23.55 dalla corsa da via Flavio Gioia. A seguire dalle 24 le linee ER, 9N e L. A bordo servizio di vigilanza e videosorveglianza».

«Una buona notizia per festeggiare in sicurezza il Capodanno, senza dover ricorrere all’auto», il commento del sindaco Massimo Zedda. Saranno quattro le linee attive nella notte che connetteranno gli otto comuni metropolitani serviti dal Ctm (Decimomannu, Assemini, Elmas, Cagliari, Monserrato, Selargius, Quartucciu, Quartu Sant'Elena), fino a Flumini.

