Per Monastir e Cos caccia al successo con Ischia e Palmese 

Mai come oggi la Sardegna tiferà Monastir e Costa Orientale Sarda. Alle 14,30 la squadra di Marcello Angheleddu affronterà in casa l’Ischia, mentre quella di Francesco Loi se la vedrà in trasferta con la Palmese. Due formazioni invischiate nella lotta salvezza al pari delle altre isolane del girone G Olbia, Budoni e Latte Dolce, che in attesa di scendere in campo domani osserveranno da spettatrici interessate l’evoluzione dei due anticipi della 9ª giornata di ritorno del campionato di Serie D.

A caccia degli ultimi punti della salvezza matematica, il Monastir terzo in classifica a quota 40 è motivato di suo. La sconfitta subita dall’Atletico Lodigiani ha interrotto il filotto di tre vittorie ma non ha scalfito morale e consapevolezze della matricola campidanese. «Per quanto dispiaccia uscire dal campo ancora una volta a mani vuote nonostante si meritasse qualcosa in più, ai ragazzi non ho nulla da rimproverare», spiega Angheleddu prima di parlare dell’Ischia: «Incontriamo una squadra forte, intervenuta pesantemente sul mercato e, dunque, molto diversa rispetto all’andata. Una formazione organizzata, fisica, che ha fatto 3 gol nel primo tempo al Latte Dolce e che vuole raggiungere obiettivi importanti», sottolinea il tecnico dei biancoblù. «In campo porteremo il nostro entusiasmo, il nostro gioco e le nostre idee provando a tirare fuori il massimo come contro l’Atletico Lodigiani e sperando», conclude l’ex centrocampista, «di agguantare anche i punti».

Con lo stesso spirito la Cos, ottava con 35 punti e reduce dal successo contro la vice capolista Trastevere, approccerà la gara esterna con la Palmese. «Ci arriviamo con tanto morale ma anche con la consapevolezza che affrontiamo una squadra molto diversa rispetto all’andata», interviene Loi: «La Palmese rappresenta una piazza importante ed è costruita per fare un campionato di medio alta classifica. Per noi, però», aggiunge l’allenatore dei sarrabesi, «tutte le sfide sono importanti per ottenere punti salvezza».

