«Per la Pro Loco il bilancio 2025 è ottimo ma servono più partecipazione e sostegno» 

Un anno alla guida della Pro Loco, bilancio che reputa soddisfacente tra fiera, festival del folklore ed eventi natalizi ma con qualche sassolino nella scarpa da togliersi. Giandomenico Contu e la sua squadra avranno nel nuovo anno da rimboccarsi le maniche per la programmazione degli eventi. «La fiera ha dato bei risultati, il top è stato raggiunto con il festival del folklore di agosto. È stata veramente una soddisfazione: tornava a Lanusei dopo oltre 40 anni», dice. Aggiunge: «Gli eventi natalizi sono pensati per famiglie e bambini. Non possiamo permetterci di inserirci in un calendario di eventi così ricco. È un dispendio di risorse da incanalare negli eventi estivi dove possiamo essere competitivi». Richiama le polemiche sul Capodanno: «Non bisogna lamentarsi e basta, ma impegnarsi, partecipare e sostenere le associazioni. È una comunità che parla di quello che fanno gli altri, senza aiutare sodalizi e comitati in campo». (p. cam.)

