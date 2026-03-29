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A Lanusei.
30 marzo 2026 alle 01:10

per la cos occasioni, dominio e una traversa ma con la nocerina finisce a reti bianche 

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Cos 0

Nocerina 0

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : Cutrona, Demontis, Demarcus, Marini, Galliani (34’ st Rosseti), Murgia, Feola, Spanu (39’ st Intinacelli), Anedda, Castineira, Rossi (28’ st Sacko). In panchina Loddo, Dessena, Soilhi, Prieto, Cogotti, Massoni. Allenatore Francesco Loi.

Nocerina (4-3-1-2) : Wodzicki (1’ st Sorrentino), Castaldi, Morrone, Troest, Aliperta (34’ st Tazza), Van Ransbeeck (22’ st Giannone), Guifo, Kernezo, Lupi, Nunes (15’ st Palma), Opoola (1’ st Tembe). In panchina Desiato, Morale, Barbaro, Sorgente, Allenatore Francesco Fabiano.

Arbitro : Colombi di Livorno.

Note : ammoniti Spanu, Rossi, Castineira, Lupi angoli 6-5 per la Cos; recupero 5’ pt e 4’ st.

Lanusei. Al “Lixus” di Lanusei termina a reti inviolate la sfida tra Costa Orientale Sarda e Nocerina. Uno 0-0 che lascia qualche rammarico alla formazione di Francesco Loi, apparsa più intraprendente e vicina al successo nell’arco dei novanta minuti. Per i gialloblù si tratta comunque del sesto risultato utile consecutivo, un passo importante nella corsa verso la salvezza.

La gara

Nel primo tempo al 12’ punizione di Murgia dalla sinistra in posizione defilata: Wodzicki respinge con i pugni. Al 25’ bella azione manovrata dei padroni di casa con Demarcus che serve Murgia il cui rasoterra dall’interno dell’area viene bloccato dal portiere ospite. Alla mezz’ora è Castineira a provarci con una conclusione potente sul primo palo, ma Wodzicki si oppone ancora con sicurezza. Al 36’ decisivo intervento difensivo di Lupi su Demontis al limite dell’area piccola. Al 41’ calcio d’angolo di Murgia dalla destra, semirovesciata di Demarcus sul secondo palo e pronta presa del portiere polacco. Nel recupero (46’) l’occasione più grande per gli ospiti: Lupi si invola sulla destra, salta due avversari e calcia superando Cutrona in uscita, ma Marini salva sulla linea.

Nella ripresa la Costa Orientale Sarda continua a spingere. L’occasione più ghiotta arriva al 15’: traversone di Anedda dalla destra, stacco di testa di Demarcus e palla che si stampa sulla traversa.

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