Per il Pontedera la Torres di Greco rinforza le ali 

Sassari. Allenamento al mattino sino a domani, il primo gennaio si lavorerà di pomeriggio, venerdì la partenza per la Toscana e sabato alle 14,30 la gara sul campo del Pontedera.

La Torres prova a irrobustire le ali per iniziare il girone di ritorno e il 2026 con un’accelerata che le faccia lasciare subito l’ultimo posto per poi iniziare la risalita. E mettere le ali non è solo un modo di dire, visto che in gruppo si stanno allenando Zecca e Liviero. L’esterno destro Zecca è stato sempre titolare da quando è approdato a Sassari tre estati fa, salvo infortuni e squalifiche. A fine ottobre si è fermato all’inizio del match contro il Guidonia per un problema muscolare e ora, due mesi dopo, è pronto per il rientro, anche se è probabile che almeno sabato partirà dalla panchina.

L’esterno sinistro Liviero non rientrava nei piani del nuovo progetto che dava spazio ai giovani, ma non è andato in altri club e si è allenato da solo a Sassari per poi rientrare nel gruppo quando è stato richiamato il tecnico Greco. Classe 1993, è stato uno dei primi acquisti quando la Torres è approdata in Serie C. In grado di fare sia la fase difensiva che offensiva lungo la corsia sinistra, nella stagione passata ha fatto soprattutto il cambio di Guiebre. Con la disponibilità di Zecca e Liviero, che si aggiunge a quella di Sala e Zambataro attualmente titolari come esterni di centrocampo, la squadra sassarese ha quattro giocatori per due ruoli, come accaduto negli ultimi campionati.

Ecco perché l’attenzione della società sul mercato riguarda solo il reparto attaccanti. Ne serve almeno uno per migliorare l’efficacia di una manovra che sta creando abbastanza ma trasformando pochino. Basti dire che la Torres pur avendo ripreso a fare gol non ha mai segnato più di una rete a partita. E chiaramente non può sperare di vincere le partite sempre o quasi 1-0. Intanto l’esterno Lattanzio è stato ceduto alle Dolomiti Bellunesi mentre rientra a Bologna il difensore Stivanello (era a Sassari in prestito).

Uno sguardo infine al calendario: sabato si gioca a Pontedera, il 10 arriva al “Vanni Sanna” il Campobasso, poi la trasferta sul campo della Pianese e quindi la gara casalinga contro il Bra, che occupa il terzultimo posto.

