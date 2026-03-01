VaiOnline
Basket A2F.
02 marzo 2026 alle 00:30

per il Cus Cagliari la volata è fatale 

Cus Cagliari 49

Faenza Basket 50

Cus Cagliari : Nasraoui 14, Piedel 6, Bovenzi 5, Granzotto 12, Peric 6, Caldaro, Reggiani 6, Lai ne, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme, Corso ne. Allenatore Xaxa
E-Work Faenza : C. Ciuffoli 1, Ronchi 18, Zanetti 16, Guzzoni 6, Onnela 9, Brzonova ne, Milanovic, E. Ciuffoli, Cappellotto, Ceroni ne. Allenatore Seletti
Arbitri : Fornaro e Lilli

Parziali : 7-12; 23-22; 35-35

Al Cus Cagliari manca continuità. Dopo il bel successo di Ancona, la squadra di coach Xaxa cade in casa contro Faenza (49-50) e resta fuori dalla zona playoff di A2 Femminile.
A Sa Duchessa le romagnole sono partite meglio: toccato il +7 in avvio, hanno tentato l’allungo a inizio secondo quarto fino al +14 con Zanetti e Ronchi. Il Cus ha reagito però con carattere, piazzando un break di 15-0 che è valso il sorpasso al 20’.
Da lì in avanti è stata una battaglia punto a punto, con continui botta e risposta. Il finale ha premiato Faenza, che ha rimesso la testa avanti negli ultimi possessi, mentre le universitarie non hanno trovato il guizzo decisivo con Granzotto e Piedel.

