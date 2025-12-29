Per Folorunsho intervento al ginocchio 

Per Michael Folorunsho si è reso inevitabile il ricorso a un intervento chirurgico, deciso dopo gli esami effettuati ieri a Villa Stuart. Il centrocampista del Cagliari è stato operato nel pomeriggio per una lieve sutura al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La terapia conservativa, infatti, non avrebbe dato gli esiti sperati. Non variano i empi di recupero, Pisacane dovrà fare a meno di lui almeno per tutto il mese di gennaio.

Nel frattempo, prosegue la preparazione della squadra in vista del prossimo incontro col Milan, venerdì alle 20.45 alla Unipol Domus. I rossoblù ieri hanno svolto esercitazioni tecniche e lavoro aerobico. Rodriguez e Mina hanno partecipato regolarmente all'allenamento con il gruppo. Entrambi avevano saltato il match di Torino per via di una sindrome influenzale che li aveva messi ko. Pisacane li avrà dunque nuovamente a disposizione per venerdì. Mentre Zé Pedro sta proseguendo con un programma personalizzato. La squadra continuerà a lavorare al Crai Sport Center per tutta la settimana, anche il 1° gennaio.

Intanto cresce l’attesa per la sfida contro il Diavolo: la Unipol Domus si avvia verso il tutto esaurito, con pochissimi biglietti ancora disponibili.

