VaiOnline
L’Isola della crisi
21 novembre 2025 alle 01:17

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta» 

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli animi erano già caldi quando un mese fa il governo ha approvato la legge di bilancio, ieri la prima scintilla è stata accesa in piazza. Tra bandiere rosse, canzoni isolane e anche una “Bella Ciao” intonata dai vari gruppi arrivati da tutta l’isola, 400 pensionati sardi hanno riempito piazza del Carmine a Cagliari per dar contro a una manovra definita «iniqua, incapace di rispondere ai bisogni reali del paese». L’incontro, promosso dallo Spi Cgil è un preludio alla mobilitazione nazionale prevista per il 12 dicembre.

«Irrisorio»

Da un lato, il governo parla di risultati ottimi; dall’altro, sindacati e pensionati non ci stanno. Per Lorenzo Mazzoli, responsabile previdenza della Cgil nazionale, il primo nodo riguarda proprio il trattamento dei pensionati: la manovra non prevede una rivalutazione adeguata e gli incrementi annunciati sono «irrisori». «Le pensioni basse continuano ad essere troppo basse; sulle minime l’intervento previsto vale appena 3 euro al mese», spiega.

I numeri

In Sardegna il quadro è ancora più critico rispetto alla media nazionale: le pensioni minime sono il 13,1% del totale (contro il 10,9% in Italia), il 71,6% dei pensionati non arriva ai mille euro mensili (62% la media nazionale), mentre solo l’8,7% supera i duemila euro, a fronte del 14% nel resto del Paese. «Con salari bassi e carriere sempre più discontinue – continua - il rischio è che dopo 45 anni di contributi ci si ritrovi con una pensione inferiore ai mille euro netti. Questo porta i giovani a sentirsi traditi dallo Stato, perciò emigrano, e qui in Sardegna lo sapete bene».

«Fornero peggiorata»

Le nuove regole per la pensione preoccupano ulteriormente: «Nonostante la promessa di cancellare la legge Fornero, stanno facendo peggio – continua Mazzoli - Dal primo gennaio 2027 l’età pensionabile sarà aumentata di un mese, e dal 2028 l’incremento salirà a tre mesi. Contestualmente verrà abbassato il coefficiente di trasformazione e innalzata la soglia minima necessaria per accedere alla pensione. E ancora, cancellano quota 103 e Opzione Donna, peggiorando la già difficile condizione delle donne».

Fondi sottratti

Un altro nodo centrale riguarda il fiscal drag. «Negli ultimi tre anni sono stati sottratti 25 miliardi di euro a pensionati e lavoratori dipendenti, deve essere restituito» denuncia Mazzoli. Molti sono costretti ogni giorno a scegliere se curarsi, alimentarsi o riscaldarsi: in Sardegna il 17,2% rinuncia alle cure, il dato più alto d’Italia. «La manovra non prevede strumenti concreti per recuperare il potere d’acquisto dei redditi più bassi e rischia di spingere il sistema verso una progressiva privatizzazione dei servizi, in particolare della sanità».

«Adeguamenti subito»

Secondo Giacomo Migheli, segretario Spi Cgil Sardegna, occorre intervenire subito: «Chiediamo che tutti i pensionati vedano riconosciuto un aumento adeguato, che venga istituita la quattordicesima per chi ha meno di mille euro e che la rivalutazione sia legata all’inflazione reale. Senza questi correttivi, molti anziani continueranno a rinunciare alle cure e a vivere in condizioni di fragilità. Sono 6 milioni i poveri in Italia – ricorda – che vivono la decisione tra mangiare e curarsi come un’altalena quotidiana». Migheli denuncia inoltre la scelta del governo di destinare risorse alla corsa al riarmo: «23 miliardi nei prossimi tre anni sarebbero stati più utili investiti nella sanità e nei servizi pubblici».

La patrimoniale

A fare eco alla protesta c’era anche Fausto Durante, segretario regionale della Cgil Sardegna. «La manovra scarica il costo sulle lavoratrici e sui lavoratori. Serve recuperare il potere d’acquisto, aumentare i salari e garantire stabilità ai giovani - spiega il dirigente sindacale - Basterebbe intervenire sulle grandi ricchezze: in Italia mezzo milione di persone dichiarano patrimoni da 1-2 milioni l’anno, un piccolo prelievo da loro potrebbe finanziare infrastrutture e welfare, senza che loro se ne accorgano». Durante richiama anche l’attenzione sulla solidarietà ai lavoratori dei silos dell’Eurallumina, «che difendono i posti di lavoro con scelte concrete».

Il 12 dicembre, conclude Mazzoli, «lo sciopero sarà un segnale importante: dobbiamo stare in campo e far sentire la voce di chi ogni giorno fatica a vivere dignitosamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 
Le previsioni

Maltempo, arriva il vortice di ghiaccio

Crollo delle temperature, allerta neve della Protezione civile anche nell’Isola 