VaiOnline
Regionali.
21 novembre 2025 alle 01:17

Campo largo riunito per Fico e Decaro Veneto, fari su Zaia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uniti in Campania per Roberto Fico, puntando per il voto di domenica e lunedì a una vittoria che sia da trampolino per un’ampia alleanza alle politiche. La foto dei leader progressisti, uniti a Napoli per la chiusura della campagna elettorale, offre una prova di compattezza declinata in diverse sfumature: Elly Schlein «testardamente unitaria», Angelo Bonelli che invita a ritrovarsi dopo le regionali per cominciare a scrivere il programma, Giuseppe Conte che frena gli entusiasmi ribadendo che l’alleanza nazionale è ancora tutta da costruire.

Invece in Puglia le ombre sull’Ilva che verrà e l’eco della mobilitazione a Taranto incombono sul rush finale della campagna elettorale. Ma nel giorno in cui gli operai occupano l’acciaieria, non sembra abbassarsi il vento in favore di Antonio Decaro, l’eurodeputato Dem che corre per il campo largo, premiato dai sondaggi rispetto a Luigi Lobuono, l’imprenditore prestato al centrodestra.

Intanto in Veneto Giovanni Manildo, lo sfidante del centrosinistra, chiuderà con un comizio classico nella sua Treviso, proprio la provincia che dovrebbe garantire a Luca Zaia quel pieno di preferenze che lo porterà, dopo 15 anni da governatore, a vestire i panni del consigliere semplice. Difficile che FdI, con cui si gioca la partita interna al centrodestra, conceda agli alleati leghisti la presidenza dell’assemblea regionale. Anche perché lo schema dei ruoli aveva fatto da corollario al sudato accordo siglato tra Salvini, Meloni e Tajani quasi fuori tempo massimo. Lui, Zaia, ha fatto la sua campagna col tam tam social e lo slogan “Dopo Zaia scrivi Zaia”. Collezionare il sostegno di almeno 100mila elettori sarebbe uno degli obiettivi (anche se c’è chi rilancia addirittura con il doppio). E un suo buon risultato aiuterebbe la Lega a vincere il duello con il partito della premier, che punta a confermarsi primo partito in Veneto dopo i risultati record di politiche ed europee. Fdi, dopo l’evento con Giorgia Meloni, schiererà il capo dell’organizzazione, Giovanni Donzelli, puntando a portare a casa più consiglieri degli alleati (attorno alla quindicina nei pronostici). E già studia i nomi da proporre per la giunta (5, un assessorato andrà anche a Fi), nella quale contano di avere le deleghe più pesanti, dalla sanità al bilancio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 
Le previsioni

Maltempo, arriva il vortice di ghiaccio

Crollo delle temperature, allerta neve della Protezione civile anche nell’Isola 