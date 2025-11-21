VaiOnline
Aspiranti medici: «È peggio di prima» 

Subito i numeri: 1.167 per 305 posti disponibili nella facoltà di Medicina di Cagliari, altri 25 per Odontoiatria. Uno su cinque è fuori in partenza. Perplessità, polemiche e rabbia hanno accompagnato, alla Fiera di Cagliari ( foto Stefano Anedda ), la prova che, dopo la frequenza delle lezioni («Un semestre filtro che di fatto è stato un bimestre»), ha sostituito il test d’ingresso legato sino al 2024 al numero chiuso. La convocazione è per le nove, con l’inizio ufficiale due ore dopo, in contemporanea in tutta Italia. Ma il debutto della rivoluzione decisa dal Governo non raccoglie consensi.

