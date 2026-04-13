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Agroalimentare.
14 aprile 2026 alle 00:13

Pecorino Romano, debutto accanto alle grandi etichette 

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Il Consorzio del Pecorino Romano Dop partecipa per la prima volta a Vinitaly, la grande fiera internazionale del vino a Verona, ospite della Regione Lazio, in un contesto dedicato all'incontro tra eccellenze agroalimentari e alla valorizzazione del dialogo tra formaggi e vini italiani. La presenza nasce su invito della Regione Lazio, che ha voluto inserire il Pecorino Romano tra i prodotti identitari da proporre in abbinamento alle principali produzioni vitivinicole regionali e nazionali, con l'obiettivo di rafforzare il concetto di matching tra eccellenze del gusto e raccontare la complementarità tra due simboli del made in Italy.

«È un debutto importante in una vetrina internazionale di assoluto rilievo», ha affermato il presidente del Consorzio Gianni Maoddi. «E rappresenta un'occasione concreta per valorizzare il Pecorino Romano Dop in dialogo con i grandi vini italiani. Il concetto di abbinamento non è solo tecnico, ma culturale: è l'incontro tra territori, saperi e identità produttive che si riconoscono e si esaltano a vicenda».

Il Consorzio ha previsto una fornitura di prodotto anche per gli stand delle circa 80 cantine presenti nell'area della Sardegna, contribuendo a una diffusione delle attività di degustazione e degli abbinamenti con le produzioni enologiche dell'Isola, dove viene prodotto il 95% del secolare e amatissimo formaggio.

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