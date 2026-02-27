Pechino spia dall’alto le forze americane e pubblica le fotografie 

Pechino. La tensione in Medio Oriente torna a salire e la Cina osserva con preoccupazione, ma anche con interesse strategico. In gioco c’è il petrolio iraniano, di cui una quota rilevante è destinata a Pechino. Ma c’è anche un altro aspetto: la possibilità di studiare da vicino i movimenti militari Usa in uno scenario di crisi reale. In questo contesto si inserisce MizarVision, società cinese di analisi di intelligence commerciale attiva dal 2021, che da circa due anni monitora e diffonde sui social immagini satellitari delle forze armate americane. Negli ultimi mesi l’attività si è intensificata per frequenza e precisione. Di recente l’azienda ha mappato la portaerei Uss Gerald R. Ford, la più grande al mondo, partita dalla base Nato di Souda, a Creta, e diretta verso Israele. Le immagini non si limitano alle unità navali. Sono stati mostrati undici caccia F-22 Raptor schierati nella base israeliana di Uvda, ventidue velivoli militari nella base saudita di Prince Sultan e un significativo accumulo di forze sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano. Una dimostrazione di capacità tecnologica che consente a Pechino di monitorare quasi in tempo reale le forze Usa dislocate nelle basi alleate da cui potrebbe partire un’operazione contro Teheran, nonostante le resistenze di alcuni Paesi della regione. Secondo diverse ricostruzioni, l’attività di MizarVision si sarebbe intensificata dopo la guerra dei 12 giorni tra Stati Uniti e Iran. Teheran acquista già tecnologia e equipaggiamenti militari cinesi e sarebbe vicina a un accordo per missili da crociera antinave. Ma dopo il conflitto sarebbe cresciuta la richiesta di sostegno strategico da parte della Repubblica islamica. E la diffusione pubblica delle immagini satellitari cinesi dei movimenti statunitensi indirettamente rafforza la capacità difensiva iraniana. Ufficialmente Pechino continua a invocare de-escalation e moderazione, invitando tutti gli attori alla calma. Allo stesso tempo ha consigliato ai propri cittadini di lasciare l’Iran, segnale che la leadership non esclude un peggioramento dello scenario. In caso di attacco statunitense, l’intelligence cinese avrebbe comunque a disposizione un patrimonio informativo prezioso, utile non solo nell’immediato ma anche in prospettiva futura, ad esempio in un eventuale confronto su Taiwan.

