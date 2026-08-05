«Patto con le imprese per rianimare Costa Rei» 

La scorsa primavera ad un certo punto sembrava si volesse candidare a sindaco di Muravera. Voci poi smentite: Matteo Plaisant, assessore al Turismo con la Giunta di Salvatore Piu da ottobre 2020 a giugno 2026, non si è più ricandidato così come tutta la maggioranza. Un po’ a sorpresa però è ricomparso in altre vesti, quelle del manager turistico («Ma non chiamatemi manager, la mia è una collaborazione») del Centro commerciale naturale di Costa Rei (Cnn) fondato nel 2023 e presieduto da Renato Orgiana. Centro commerciale che riunisce una trentina di soci – soprattutto imprenditori turistici e ristoratori – e che ha come obiettivo quello di rendere Costa Rei viva e attraente almeno da aprile a novembre.

La proposta accettata

Un compito che adesso graverà in particolare sulle spalle di Plaisant, 47 anni e, appunto, un bagaglio di esperienze da amministratore comunale, da chi cioè prima interloquiva con il Cnn e che adesso dovrà, a sua volta, interloquire con il Comune. «Come assessore», precisa Plaisant, «negli ultimi anni facevo parte del direttivo del Cnn e dunque ne conosco le dinamiche. Al termine del mio mandato il presidente Orgiana mi ha proposto una collaborazione e io con estremo piacere ho accettato. Ho a cuore il bene del paese. Evidentemente qualcosa di buono, nei miei cinque anni da assessore, l’ho fatta».

I primi passi

Per questa stagione, «ci stiamo limitando ad organizzare dei piccoli eventi soprattutto in Piazza Colombo, siamo però già al lavoro per il prossimo anno». Il sogno, «è quello di creare una vera e propria destinazione turistica, un percorso che i cinque Comuni del Sarrabus hanno già avviato con la Dmo». Un sogno che si può concretizzare, «se riusciamo a riunire tutte le imprese del territorio. Ecco, faccio un appello anche ai commercianti di Muravera, uniamoci tutti assieme in un grande centro commerciale naturale. L’ho pensato sempre, anche da assessore. Non è facile ma dobbiamo impegnarci al massimo su questo fronte».

L’intesa necessaria

È importante, in questo senso, l’apporto del Comune, «e sono sicuro che ci sarà, così come c’è stato in questi primi mesi. Non possiamo che esprimere soddisfazione. Per riunire tutti però deve scattare qualcosa all’“interno” dei commercianti. Dimentichiamo il vecchio progetto Muravera Città del Sole che finì male e guardiamo avanti».Quanto a Costa Rei, avvisa Plaisant, «è una splendida località che si porta dietro problemi strutturali. È nata male senza marciapiedi e senza lungomare. E poi troppi incivili. Se si trovano cumuli di rifiuti non era colpa prima del Comune e non lo è adesso». L’ultimo appello è rivolto proprio al Comune: «Noi scegliemmo di individuare un componente della maggioranza che entrasse a far parte del direttivo. Mi auguro che anche la nuova amministrazione faccia questa scelta. L’auspicio è che la collaborazione prosegua e migliori sempre più».

RIPRODUZIONE RISERVATA