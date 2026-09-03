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Sant’Elia.
04 settembre 2026 alle 00:46

Passeggiate alla scoperta della città 

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Passeggiate alla scoperta della città. Nasce “Cagliari Walking Community”, l’iniziativa che ha preso il via con il primo evento svolto ieri sera. Oltre quaranta persone hanno preso parte alla camminata partita da Su Siccu, poi proseguita lungo la costa di Sant’Elia sino alla Torre del Prezzemolo. Otto chilometri percorsi insieme, senza fretta e senza lasciare nessuno indietro, tra attività fisica, socialità e riscoperta del territorio. Un’iniziativa che ha richiamato anche numerosi nuovi partecipanti. «Tante persone hanno deciso di camminare e intraprendere questo percorso siamo un bel numero, oltre quaranta. Abbiamo avuto anche più di 150 nuove iscrizioni nella pagina. Dobbiamo tenere questo ritmo», racconta una delle organizzatrici Dolores Spiga.

La community nasce dalle ceneri del gruppo “Camminare a Cagliari”, attivo dal 2020 sino a poche settimane fa. «L’idea è quella di unire le persone camminando, facendole stare insieme all’aria aperta e lontane dalla sedentarietà», spiega il fondatore Ubaldo Frau. I percorsi vengono scelti di volta in volta tra Cagliari e l’hinterland, alla scoperta anche di luoghi poco conosciuti. «Il nostro obiettivo - aggiunge il fondatore - è raggiungere un equilibrio psicofisico, creare nuove relazioni, vivere il territorio e promuovere la ricerca della salute». Alla fine della passeggiata il gruppo si è fermato nei pressi della Torre del Prezzemolo per un momento di relax e ammirare il panorama. «Camminare insieme è molto più efficace che farlo da soli. Il nostro invito è rivolto a tutti: vogliamo condividere il cammino», conclude Frau.

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