Decimoputzu.
07 marzo 2026 alle 00:26

Parrocchia chiusa per lavori 

La chiesa “Nostra Signora delle Grazie” resterà chiusa per diversi mesi. Il Comune di Decimoputzu ha ottenuto 600mila euro dalla Regione per completare una serie di lavori. I fedeli ora potranno seguire la messa nel salone parrocchiale.

I lavori – che inizieranno settimana prossima – prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche, il posizionamento del riscaldamento a pavimento e, per l’estate, di un impianto di refrigerazione. Inoltre verrà rifatto il pavimento con nuovo marmo, un piano unico dell’aula.

«Verranno eliminati dei gradini», dice il sindaco Antonino Munzittu, «anche perché sono successi diversi incidenti, molti anziani sono caduti, è necessario intervenire». I lavori dovrebbero terminare entro la fine dell’anno. «Siamo soddisfatti – continua Munzittu - perché finalmente iniziamo questi lavori richiesti dai nostri anziani». Soddisfatto anche il parroco don Gian Marco Casti: «Sono a Decimoputzu ormai da 14 anni ed era necessario un intervento nella parrocchia. Cambieremo anche degli infissi perché entra l’acqua quando piove. Questa chiesa poi è un patrimonio storico, artistico e prezioso, per tutta la nostra popolazione». (l. e.)

