Parco del Tirso alle porte della città 

L’idea c’è, i soldi ancora no. Dire che la vile moneta è un particolare a margine non renderebbe merito al progetto che ha vinto il concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area Oristano-Rimedio: studio associato “Lerua” capofila gli architetti Fabiola Ledda e Paolo Russo. L’idea piace, i particolari incantano tanto da meritare il plauso del presidente della Provincia, Paolo Pireddu e del sindaco di Oristano Massimiliano Sanna.

Porta d’ingresso

Si tratta, come ha sottolineato l’ingegnere della Provincia Giuseppe Pinna, padre del concorso, di aver trovato nello studio “Lerua” quel che Provincia e Comune cercavano: una nuova, moderna porta d’ingresso Rimedio-città e all’interno un contenitore di bellezza con un parco tutto da vivere esaltato dal Tirso “spina dorsale” del progetto, così definito dall’architetto Russo.

Le novità

Tra gli elementi più qualificanti della proposta la demolizione dei viadotti esistenti, la realizzazione della pista ciclopedonabile al lato del vecchio ponte, la sistemazione della piazza della basilica del Rimedio e la riorganizzazione dei parcheggi. L’impostazione, come ha spiegato Paolo Russo, punta a un forte incremento del verde e a migliorare in maniera decisa «la qualità della vivibilità dell’area con nuovi percorsi pedonali e ciclopedonali, spazi pubblici più ordinati e soluzioni pensate per rendere la zona più accogliente e fruibile».

Rimedio e Parco del Tirso

La zona del Rimedio di oggi, in un domani non prossimo – vista la mole dei lavori - sarà solo un ricordo. All’interno del parco studiato da “Lerua” svetta il “Parco del Tirso” immaginato come collegamento con l’area fluviale e parte di un sistema capace di mettere in relazione paesaggio, mobilità dolce, fruizione pubblica e tutela ambientale. Spazi verdi, percorsi, aree di sosta e dispositivi per il governo delle acque attraverso lo specchio d’acqua della piazza della basilica e le vasche di laminazione per concorrere alla qualità ecologica del paesaggio, alla biodiversità e alla riduzione dei ristagni. L’architetto Russo l’ha battezzato “parco agricolo fluviale” che valorizza i suoli agricoli residui senza snaturarli”.

I commenti

Il presidente della Provincia, Paolo Pireddu: «Si tratta di un intervento di grande rilievo per il territorio, perché incide su un’area strategica e contribuisce a ridisegnare in modo più organico uno degli accessi principali del capoluogo. È un progetto che unisce visione, qualità paesaggistica e attenzione alla fruibilità dei luoghi». Per il sindaco Massimiliano Sanna «il progetto rappresenta un passaggio importante per la riqualificazione urbana di quest’area e apre una prospettiva concreta sulla valorizzazione del futuro parco, quale spazio capace di riqualificare l’ingresso nord della città e migliorare la relazione tra il Rimedio e il tessuto urbano di Oristano». Un intervento di questa portata non potrà che essere realizzato per lotti funzionali. Sperando che il Rimedio rimedi quanto basta per far partire il primo lotto. Un passo alla volta per costruire la città futura.

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