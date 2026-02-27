VaiOnline
Assemini.
28 febbraio 2026 alle 00:58

Parchi, 400 alberi piantati entro marzo 

La primavera arriverà con la messa a dimora di più di quattrocento nuovi alberi, molti dei quali nel parco di via Serpentara ad Assemini. Una buona notizia dopo le polemiche dei mesi scorsi seguite agli interventi di manutenzione straordinaria nell’oasi verde e nel parco di Santa Lucia, con l’abbattimento programmato di numerose piante decennali. L’intervento aveva generato un serrato confronto politico a suon di interrogazioni in Consiglio comunale tra una parte della minoranza e l’amministrazione di Mario Puddu. «Erano alberi», spiega l’assessora al Verde pubblico Alessia Meloni, «che, se non abbattuti sarebbero potuti diventare un pericolo concreto per la sicurezza». Il parco è molto frequentato dalla cittadinanza. «Ci è dispiaciuto», dice Antonia Carta, «è molto triste vedere il parco senza quei bellissimi alberi».

Intanto il sindaco Puddu comunica che, «entro marzo metteremo più di quattrocento nuove piante a dimora e l’intervento interesserà anche il parco di via Serpentara. Ci vorrà tempo per riportarlo alla precedente condizione, ma stiamo lavorando con celerità». Pessimista il consigliere di minoranza Stefano Demontis (FdI): «La cittadinanza chiede continuamente la cura del verde pubblico e non la distruzione: oggi, a distanza di molti mesi, non si vede traccia di nuovi alberi». Risponde Meloni: «Dopo gli abbattimenti procediamo con la rimozione dei ceppi e con la piantumazione di nuove specie più idonee all’habitat come mimose, aceri, meli, lecci, corbezzoli, carrubi, lentisco e rosmarino, tra alberi e arbusti». Conclude Puddu: «Risposi in Consiglio ai dubbi delle interrogazioni e rispondiamo adesso con la concretezza di questi interventi».

