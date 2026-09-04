Parchetto abbandonato, l’ira dei residenti 

Sarebbe dovuta essere un’area verde, invece lo spazio tra via Toti e via Fieramosca è incolto e abbandonato. La denuncia arriva dagli abitanti della zona che chiedono interventi urgenti anche per salvare le piante che si stanno seccando.

«Quando era stata realizzato anni fa» spiega un residente, Mariano Pisano, «non erano previste grandi cose ma piante, prato verde e una recinzione». Per annaffiare la piazza, «era previsto l’allaccio a un pozzo esistente nella scuola di via Fieramosca con una spesa contenuta». Invece, non è andata così. «Chiediamo in questo momento con urgenza di dare acqua a tutte le piantine in particolare a quelle dalla parte di via Toti. Non sappiamo più a chi rivolgerci e siamo stanchi di combattere». Tra l’altro il parchetto è in balia dei vandali che hanno già distrutto il poco che c’era, così come accaduto in altre aree pubbliche della città.

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