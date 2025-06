A Cagliari monta la protesta per il caro-parcheggi al Poetto, tra la sesta e la settima fermata. Tenere l’auto in sosta per una giornata costa 14 euro, 5 euro per tre ore, 9 per sei. «Una vergogna», è il commento diffuso. Il sindaco Massimo Zedda difende la scelta: «Il 96% dei parcheggi nella zona è gratuito». Nessuno contesta la legittimità delle strisce blu, ma le cifre stridono con la vocazione di una spiaggia per famiglie.

a pagina 16