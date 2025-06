L’aereo radar fa marcia indietro al largo dell’Isola 

Da Oklahoma City fin quasi a ridosso delle coste della Sardegna nord occidentale. È una missione che al momento resta senza un perché ufficiale quella effettuata nella notte di domenica da un Boeing E-3B Sentry dell’aeronautica militare Usa: un aereo radar in genere utilizzato per la sorveglianza aerea e per tutte le funzioni di comando, controllo e comunicazioni.

Dieci ore di volo, stando alla ricostruzione del sito specializzato Itamilradar che ne ha seguito la rotta dagli Stati Uniti al Mediterraneo, per effettuare una prolungata orbita al largo della Sardegna e poi dirigersi verso la base di Rota, in Spagna. «Le missioni Sentry dell'Usaf sul Mediterraneo sono relativamente rare», si legge nella descrizione dell’operazione. Dotato di una cupola rotante, l’E-3 «può rilevare, identificare e tracciare le forze nemiche anche lontano dai confini degli Stati Uniti e può rispondere rapidamente ed efficacemente a una crisi e supportare le operazioni di dispiegamento militare in tutto il mondo»: questo riportano le schede tecniche dell’Aeronautica militare americana. (e. fr.)

