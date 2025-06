La manovra dell’estate: caccia a nuove risorse contro lo spopolamento  

La manovra dell’estate prende forma. Ieri a Villa Devoto, il secondo vertice di maggioranza dedicato. Il macro tema della variazione di bilancio da quasi un miliardo di euro sarà lo spopolamento. Nessun bonus bebè in vista, o comunque misure spot. Interventi strutturali, piuttosto, da mettere in campo nei territori dove si lavorerà per garantire la disponibilità dei servizi a livello di sanità, trasporti, strade, scuole, politiche sociali. In particolare, sulla sanità, l’obiettivo è quello di mettere sotto controllo la spesa, considerato che ogni volta, in fase di assestamento di bilancio, affiorano nuovi debiti delle Asl. In secondo luogo si sta ipotizzando un intervento molto importante sul trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda la manutenzione delle infrastrutture dei territori, la Regione sta pensando a un forte investimento sulla capacità operativa delle province. Cioè, è l’intendimento, bisogna avere a regime macchine facciano la manutenzione, rimettere in sesto i servizi e fare in modo che i cittadini non lascino i territori.

Chi c’era

Al tavolo convocato dalla presidente della Regione Alessandra Todde c’erano tutti i capigruppo delle forze del Campo largo (eccetto Francesco Agus dei Progressisti per un impegno precedente) e gli assessori (eccetto quelli al Bilancio e al Turismo, a Osaka per rappresentare la Sardegna all’Expo). Il tavolo è durato quasi tre ore. Al termine, la governatrice ha fatto il punto: «Non vogliamo che questa variazione sia dispersa in mille rivoli, oggi abbiamo discusso di sanità e mobilità passiva, della necessità che le Asl chiudano i bilanci, dei trasporti per gli studenti e per i disabili, di sviluppo economico, del finanziamento dei bandi per investimenti, dell’infrastrutturazione dei consorzi industriali». Si tratta dei primi confronti e ne seguiranno altri, anche con l’assessore al Bilancio per fare sintesi. Di sicuro, sottolinea Todde, «questa è una vera variazione di maggioranza, c’è molta pluralità e discussione». Poi, «una programmazione unitaria nuova rispetto al passato: l’attivazione di un confronto sui fondi strutturali, su quanto stiamo finanziando col Pnrr, con l’Fsc e con gli altri fondi europei».

La coda

In coda al vertice, un incontro a tre con l’assessora al Lavoro Desirè Manca e col capogruppo del M5S Michele Ciusa: «Il movimento ha posto particolare enfasi rispetto all’innovazione tecnologica, alla necessità di dotare le scuole e il mondo del lavoro delle nuove competenze legate all’intelligenza artificiale». Del resto, ha detto la presidente, «è importante che il M5S, in questo momento molto forte nei territori, possa dare un segnale anche di leadership sui temi». Fermo restando che «noi siamo una maggioranza e il mio compito è quello di garantire un equilibrio a tutte le forze politiche».

Verso Bruxelles

Ai primi di luglio Alessandra Todde sarà a Bruxelles con l’assessora ai Trasporti Barbara Manca per incontrare i commissari Ue ai Trasporti e alle Politiche di coesione Apostolos Tzitzikostas e Raffaele Fitto. C’è attesa per il primo responso dell’Ue sul bando di continuità territoriale aerea costruito da questa Giunta. «Sono riuscita a fissare questi due incontri, bisogna capire anche rispetto al decreto ministeriale quanto riusciremo a portare a casa. Mi pare che stia emergendo un fatto: finalmente l’Ue sta comprendendo che anche i territori insulari hanno necessità di politiche speciali per consentire ai loro cittadini di vivere esattamente come gli altri. Mi auguro che ci sia un cambio di passo: noi siamo disponibili a integrare con risorse regionali per garantire i servizi, ma vogliamo anche avere la libertà di agire per fare in modo che anche i sardi e i residenti abbiano la possibilità di viaggiare sempre, anche nel periodo estivo».

