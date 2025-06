La “dermatite nodulare” spaventa. L’unità centrale di crisi ha deciso di bloccare per dieci giorni le esportazioni di animali vivi. Non solo bovini (un capo infetto è stato individuato nel Nuorese), ma anche ovini, suini ed equini. Ma è soprattutto la filiera vacca-vitello a pagare il conto più salato: il mercato si stava risollevando dopo la quarantena per il flagello della blue tongue.

a pagina 7