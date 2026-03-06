Parcheggi a pagamento, il Tar annulla la sospensione 

Svolta importante per i parcheggi a pagamento a Bosa. Il Tar Sardegna ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ditta aggiudicataria del servizio di sosta, sospendendo l’efficacia dell’annullamento in autotutela disposto nei mesi scorsi. Una decisione che ribalta, almeno temporaneamente, il provvedimento firmato dall’allora comandante della Polizia Locale e che aveva bloccato l’intera procedura. «Il provvedimento del Tar - evidenziamo dall'amministrazione comunale - ordina il ripristino degli atti di gara, rendendo priva di effetti la revoca e ristabilendo la piena validità dell’aggiudicazione».

In altre parole, la gara torna a essere efficace e l’amministrazione deve procedere verso la stipula del contratto con l’operatore individuato. Gli uffici comunali stanno ora completando gli ultimi passaggi formali necessari alla firma del contratto, fase conclusiva di un iter che ha subito rallentamenti e contestazioni. Una volta sottoscritto l’accordo, potrà finalmente partire il nuovo servizio di parcheggi a pagamento, atteso da tempo e ritenuto strategico per migliorare l’ordine urbano, la gestione della sosta e garantire nuove entrate per l’ente. «L’avvio del servizio, sottolineano dal Comune - rappresenterà un passo importante per la regolamentazione del traffico e per una maggiore fruibilità delle aree urbane, restituendo alla collettività uno strumento considerato necessario per una mobilità ordinata ed efficiente». ( s. c. )

