Parata di Carnevale: oggi traffico rivoluzionato 

Rivoluzione del traffico nella zona di San Benedetto. Oggi in occasione della parata di carnevale organizzata dalla Pro loco, con la partecipazione dei carri provenienti da diversi paesi della provincia e premio finale di 400 euro, la Polizia locale ha previsto alcune modifiche alla viabilità che saranno in vigore nel pomeriggio.Dalle 14 alle 17 sarà chiuso il traffico e istituto il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Bonn, dove è previsto il raduno e la partenza, nel tratto tra via Vienna e via San Benedetto. Nelle vie San Benedetto, Fiume, Polonia, Francia, Romania, Pitz’e Serra e Cecoslovacchia, sarà chiuso il traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo. Inoltre in via Cecoslovacchia dalle 14 alle 20 sarà istituto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati (carreggiata destra direzione via Polonia) e dalle 18 alle 20 sempre in via Cecoslovacchia sarà anche chiuso il traffico (carreggiata destra direzione via Polonia). Il carnevale tardivo arriva dopo che la sfilata dello scorso 14 febbraio era stata rovinata dal maltempo che non aveva consentito la partecipazione dei carri. Alla parata di oggi parteciperanno anche i gruppi a piedi che erano stati già premiati la volta scorsa con la vittoria dei cowboy e che oggi saranno fuori concorso. La sfilata è aperta anche a chi la volta scorsa non aveva partecipato proprio per via della pioggia.

RIPRODUZIONE RISERVATA