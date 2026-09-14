Palo pericolante, chiude via del Commercio 

Chiusa temporaneamente al traffico via del Commercio a Serrenti, dopo il parziale cedimento di un palo della rete telefonica avvenuto ieri sera. La situazione di criticità interessa il tratto di via del Commercio compreso tra l’intersezione con via del Lavoro e la complanare in direzione Sanluri. Il rischio è quello di ulteriori cedimenti, anche improvvisi, con la possibilità che pali, cavi e altre infrastrutture finiscano sulla sede stradale o nelle aree circostanti. I Vigili del Fuoco e i soggetti competenti per le reti e le infrastrutture tecnologiche presenti nella zona sono stati informati tempestivamente. Nel frattempo, per evitare rischi ad automobilisti e pedoni, è stata disposta l’interdizione al transito nel tratto interessato. Nell’ordinanza firmata dal sindaco Pantaleo Talloru viene evidenziata l’impossibilità, allo stato attuale, di escludere nuovi cedimenti dei pali già inclinati o delle infrastrutture e dei cavi a essi collegati. Per questo la strada resterà chiusa fino a quando non saranno eliminate le condizioni di pericolo e sarà possibile ripristinare la normale viabilità. Il Comune ha sollecitato i proprietari e i gestori delle infrastrutture coinvolte a intervenire con la massima urgenza per mettere in sicurezza l’area e consentire la riapertura della strada.