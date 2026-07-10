Pali telefonici pericolanti, nuove proteste 

Ci sono decine di pali delle linee telefoniche pericolanti, uno è caduto nei giorni scorsi: è stato sufficiente un po’ di vento per buttarlo giù in via Quattro Mori. E sono pali che servono a poco, considerato che la Telecom ha provveduto a tracciare sopra due linee rosse, che rappresenta il segnale di fuori uso.

La denuncia è dei cittadini, soprattutto delle persone che abitano nelle zone dove il pericolo è dietro l’angolo: «Abbiamo più volte segnalato la situazione al Comune e alla Telecom», commenta uno di loro, «a preoccupare è il rischio che qualche palo al quale era assicurato il cavo telefonico possa abbattersi sulla testa dei pedoni e degli automobilisti di passaggio: le conseguenze sarebbero gravissime. Non si può tollerare una situazione del genere. Vogliamo aspettare che accada l’irreparabile?».

In Municipio la situazione è già ben conosciuta, come dimostra il fatto che sia stato chiesto più volte alla società di telecomunicazioni di sistemare le situazioni più critiche, ma nulla è accaduto eccetto il rosso delle lineette.

Il neo sindaco, Marco Tuveri, commenta: «Ci siamo insediati da poco più di un mese, è un problema di sicurezza che richiede interventi urgenti. L’ultimo palo, caduto nella notte tra il 2 e 3 luglio fortunatamente senza conseguenze per persone e cose, è stato eliminato, ma i cavi pendenti ci sono ancora. Non posso chiudere il paese con decine di ordinanze per zona: solleciterò di nuovo la messa in sicurezza, spero di evitare un’eventuale denuncia per rischio incolumità pubblica».

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