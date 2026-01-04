Palazzo dello sport, arrivano i nuovi infissi 

Ultimi lavori al palazzetto dello sport di via Beethoven riaperto ormai da un anno. È stata affidata a una ditta di Selargius per un importo di poco più di 90 mila euro, la fornitura e la posa dei serramenti, ossia di porte e finestre in grado di garantire sicurezza e isolamento termico.

Si va così completando un intervento che in precedenza aveva riguardato la sistemazione dei doppi vetri di separazione tra il pubblico e i giocatori, la realizzazione dell’impianto di condizionamento e la manutenzione delle travi in legno e delle scale esterne. Inoltre sono stati rimessi a nuovo gli spogliatoi ed è stato revisionato anche il parquet del campo da gioco. Un milione di euro erano stati investiti grazie al Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari, altri 400mila erano arrivati invece da risorse comunali.

Dopo anni di abbandono l’impianto era stato così restituito alle società sportive. Sono in cinque ad essersi aggiudicati l’affidamento: i Bads Quartu, il Basket Quartu, il Quartu calcio a 5 e la Ritmica 2000, e che avranno il compito di gestire nel miglior modo possibile lo spazio. C’era anche la Ferrini basket che, avendo già una sua struttura, ha rimesso le sue ore nelle disponibilità dell’amministrazione. Al suo posto è subentrato l’Antonianum basket.

