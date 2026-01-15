Paese in festa per nonna Maria Collu 

Una festa speciale per Maria Collu, nuova centenaria di Villacidro. La nonnina domenica ha ricevuto la visita del sindaco Federico Sollai e del vice sindaco Dario Piras che le hanno consegnato una pergamena con gli auguri di tutta la comunità.

«Lei è una testimone preziosa della storia del nostro paese e dei valori che hanno accompagnato intere generazioni. Come molte donne del suo tempo, ha saputo affrontare la vita con coraggio, senza mai perdere la capacità di guardare avanti e di apprezzare anche le piccole cose della vita quotidiana». Nel documento anche un pensiero per il resto della famiglia. «Insieme a suo marito Antonio Aru, ha costruito una famiglia solida e unita, crescendo con amore i suoi figli Raimondo, Giovanni e Angioletto, ai quali ha trasmesso valori fondamentali come il rispetto, il sacrificio e l’importanza del lavoro».

