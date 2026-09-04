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Morgongiori
05 settembre 2026 alle 01:12

Paese in festa per i 100 anni di Vincenzina 

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Un paese in festa, Morgongiori, per la sua centenaria. Nel piccolo centro del Monte Arci, qualche giorno fa, si sono celebrati i 100 anni di Vincenzina Ghiani. Originaria di Masullas, da più di 70 anni si è trasferita a Morgongiori dopo il matrimonio con Laurino Pia. Dalla loro unione sono nati due figli, che a loro volta le hanno donato 3 nipoti e un pronipote. È stata festeggiata da tutti i parenti, gli amici e ha ricevuto anche la visita del primo cittadino Paolo Pistis, che ha portato i saluti dell’amministrazione e di tutta la comunità, donandole una targa ricordo. «A Morgongiori – commenta il primo cittadino – abbiamo 3 centenarie residenti. È una grande soddisfazione perché portano un valore aggiunto all’intera comunità che anche nel caso della signora Vincenzina è stata coinvolta nei festeggiamenti». Le altre due centenarie sono Letizia Pistis, 105 anni, e Evelina Perria, 102 anni.( g. pa. )

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