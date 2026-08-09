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Videolina.
10 agosto 2026 alle 00:23

“Ovunquesardi” Floris e Nu in viaggio 

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4.000 chilometri di asfalto in 7 giorni. Questa è la difficolta maggiore che i nostri Floris e Nu, già all’alba del loro viaggio, sapevano di dover affrontare; ovviamente, a bordo del loro van. E così come successe in Australia, anche in questa edizione di “Ovunquesardi”, oggi alle 21 su Videolina, i due ragazzi attraverseranno un bel pezzo di Giappone senza incontrare sardi. La coppia ne approfitterà, ancora una volta, per andare a caccia di spunti interessanti, cose curiose da raccontarci.

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