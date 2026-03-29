over 55: gruppo oro, un duo al comando 

Maccioni Marmi e Amatori Orione Selargius sempre a braccetto in testa al girone Oro degli Over 55. I selargini privi di Gherazzu (infortunato) confezionano una cinquina contro la Sardachem con due doppiette (Murru e Monterastelli) e una rete di Scalas, mentre i cugini biancorossi fermano 2-0 il Deximu con Sotgiu e Renda.

Gli arancioverdi cedono il terzo posto alla Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare (3-1 sugli Ingegneri), mentre finisce in parità (1-1) il match tra Real Putzu e SI. TI. Carbonia, entrambe a quattro punti. Okky Villanova-Cooper Band è il posticipo di domani.

I. R. Moniaflor sempre leader del girone Argento: il 4-1 sulla Lewis Rooms è siglato dalle doppiette di Scano e Pala. Una rete di Rais manda ko l’Opes Team e consente agli Amatori La Palma di mantenerne la scia. Appaiata a dodici punti c’è anche la Tielle Team, che cala il poker sul Nuraghe/Evolvere. Conquista il secondo successo la Sardegna Termale Sardara E. I. 83 per 2-0 sulla Eosol/Car Refinish, agganciata dal Cagliari 2007 che di misura si impone sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre.

A due giornate dal termine della stagione regolare dell’Over 58 prosegue il testa a testa al vertice: la Masnata Chimici conserva un punto su Il Club con il 6-0 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana (di Urpi, Cappai, Porru, Vacca e doppio Sanna le reti). La vicecapolista regola invece la Frama/Beko Service (2-1) con una doppietta di Curreli. Termina in parità (1-1) il big match dell’undicesima giornata di ritorno tra Mediterranea R. U. e Di. Fer. Ne approfitta la De Amicis per accorciare: lo 0-3 sul Mulinu Becciu porta le firme di Sanna e di Tore e Fabrizio Casti. Lo 0-0 conLa Vernice consolida il sesto posto della Sinnai Conad Superstore, anche per il contestuale ko della Polisportiva Sestu (1-0 col Fileferru). Si chiude con un combattutissimo 2-2 infine la sfida tra Cral Ctm e Myair Svapo.

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