VaiOnline
Msp.
30 marzo 2026 alle 01:10

over 55: gruppo oro, un duo al comando 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Maccioni Marmi e Amatori Orione Selargius sempre a braccetto in testa al girone Oro degli Over 55. I selargini privi di Gherazzu (infortunato) confezionano una cinquina contro la Sardachem con due doppiette (Murru e Monterastelli) e una rete di Scalas, mentre i cugini biancorossi fermano 2-0 il Deximu con Sotgiu e Renda.

Gli arancioverdi cedono il terzo posto alla Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare (3-1 sugli Ingegneri), mentre finisce in parità (1-1) il match tra Real Putzu e SI. TI. Carbonia, entrambe a quattro punti. Okky Villanova-Cooper Band è il posticipo di domani.

I. R. Moniaflor sempre leader del girone Argento: il 4-1 sulla Lewis Rooms è siglato dalle doppiette di Scano e Pala. Una rete di Rais manda ko l’Opes Team e consente agli Amatori La Palma di mantenerne la scia. Appaiata a dodici punti c’è anche la Tielle Team, che cala il poker sul Nuraghe/Evolvere. Conquista il secondo successo la Sardegna Termale Sardara E. I. 83 per 2-0 sulla Eosol/Car Refinish, agganciata dal Cagliari 2007 che di misura si impone sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre.

A due giornate dal termine della stagione regolare dell’Over 58 prosegue il testa a testa al vertice: la Masnata Chimici conserva un punto su Il Club con il 6-0 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana (di Urpi, Cappai, Porru, Vacca e doppio Sanna le reti). La vicecapolista regola invece la Frama/Beko Service (2-1) con una doppietta di Curreli. Termina in parità (1-1) il big match dell’undicesima giornata di ritorno tra Mediterranea R. U. e Di. Fer. Ne approfitta la De Amicis per accorciare: lo 0-3 sul Mulinu Becciu porta le firme di Sanna e di Tore e Fabrizio Casti. Lo 0-0 conLa Vernice consolida il sesto posto della Sinnai Conad Superstore, anche per il contestuale ko della Polisportiva Sestu (1-0 col Fileferru). Si chiude con un combattutissimo 2-2 infine la sfida tra Cral Ctm e Myair Svapo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump prepara l’invasione di terra

Il piano: settimane di operazioni mirate Negoziati in Pakistan per riaprire Hormuz 
Regione

Manovra, il paradosso dei soldi bloccati

La Giunta obbligata per legge a non utilizzare una parte delle risorse recuperate a Roma 
Alessandra Carta
Il convegno.

Smeriglio: «Ripartire dai sindaci»

Federica Lai
Festa fuori tempo

Sfilata in maschera dopo il lutto

Orani riparte con il Carnevale annullato per l’omicidio Pireddu 
Gianfranco Locci
Verso la Pasqua.

Desulo, le prioresse richiamano una grande folla

Giorgio Ignazio Onano
Il focus.

Punti di ristoro, segnali di vita

Rush finale per l’area di Monte Urpinu, attesa per i chioschi di Buoncammino 
Andrea Artizzu