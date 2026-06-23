Ottanta sagre per un’estate di gusto 

Piazze affollate per i grandi concerti, ma non solo: da giugno a settembre nel Sulcis Iglesiente si contano circa 80 sagre e appuntamenti dedicati all’enogastronomia che permettono ai turisti di scoprire le delizie della tradizione e ai residenti di divertirsi anche quando il budget non consente uscite dispendiose.

Carbonia e Iglesias

A Carbonia si inizia il 27 giugno a Bacu Abis con la sagra del pesce organizzata dal Coordinamento associazioni volontariato: «La sagra è socialità - afferma Sandro Mereu - confronto e possibilità per tutti». Il 18 luglio sempre a Bacu Abis la sagra della polpetta e il 31 luglio a Barbusi la sagra intitolata Is traballus antigus della Sant'Isidoro. L’8 agosto a Medau Brau la sagra della pecora del comitato locale, il 13 agosto la 23esima sagra dei malloreddus a Bacu Abis e il 21 agosto a Barbusi la 32esima sagra di Su Curruscioni dell'associazione Enerina Miai. A Iglesias, il 6 agosto la sagra del Mustazzeddu organizzata dalla Pro Loco al Chiostro di San Francesco. Il 14 la Favata medievale dell’associazione Quartiere Castello in via del Giglio. Dopo Ferragosto le sagre del raviolo e della Pecora, in piazza Dante, organizzate dalla parrocchia di San Pio X.

Sulcis

Confermate le sagre anche se mancano ancora le date definitive a Sant’Anna Arresi : «Tra luglio e agosto – dice l’assessore Fabio Diana – ci saranno le sagre del mare, dell’allevatore, dell’orata, del maialetto, con Pro Loco e Polisportiva, e poi stiamo lavorando alla Festa del gusto».

Questo sabato Villaperuccio ospita la sagra della pecora e il 4 luglio, Narcao , la sagra della vitella. A San Giovanni Suergiu il 18 luglio degustazione di vini e prodotti locali e a Terraseo (Narcao) due sagre: il 7 agosto la quindicesima sagra delle lumache e il 26 settembre la sagra del fagiolo bianco. Imbarazzo della scelta anche a Teulada : «Appuntamenti dedicati a dolci, musica e giochi il 31 luglio e il 12 agosto – racconta il sindaco Angelo Milia – e poi il 2 agosto la sagra della focaccia, il 9 la festa del pescatore, il 16 “S'Arrolliu” e il 20 “Pani, casu e binu a rasu». «A Sant’Antioco tanti eventi dedicati al vino – annuncia l’assessora Roberta Serrenti - il 25 luglio il Carignano Wine festival (e di nuovo il 27 agosto), il 10 agosto Calici di stelle e il 16 seconda edizione di “Notti di vino” a Maladroxia».

Iglesiente

A Gonnesa, il 2 luglio, al villaggio nuragico “Seruci incontra le eccellenze locali” (e poi il 6 e il 20 agosto); il 10 luglio a Nuraxi Figus sagra de s’Incungia e il 1 agosto “Seruci Wine Experience”. Il 7 agosto sagra del raviolino a Nuraxi Figus e, ancora a Gonnesa, il 9, il 12 e il 16 le sagre de is currixionis, del pesce e del cinghiale. A Portoscuso il 3, 4 e 5 luglio torna “Calici in Tonnara”, l’11 luglio la sagra del fritto con la Pro Loco, il 25 luglio la sagra della pecora col Comitato Santa Maria d’Itria, lo stesso che, per il primo agosto, propone Sa Cena de su Piscarori. Ad agosto, l’8 andrà in scena il Portoscuso Beer Fest della Consulta giovanile, il 14 S’Arrusteddara della Pro Loco. A Carloforte l’11 luglio si terrà il “Wine tuna experience” in tonnara e la manifestazione enogastronomica Ortoforte il 31 luglio e primo agosto. Sabato 26 giugno a Musei tornaSonus e Saboris a Villa Asquer e, il giorno successivo, la sagra della pecora a cura della Pro Loco. A Villamassargia e Domusnovas tra fine giugno e primi di agosto torneranno ”Birramassargia e Parco Birre. Sempre a Domusnovas confermate, ma con date da definire, mugginata e sagra del pesce e del fico d’India. Infine, a Fluminimaggiore, 1 e 2 agosto, Arrogus de Bidda organizzato dall’associazione "Rimettiamo Radici. La Proloco organizza l’8 agosto la sagra della capra, il 9 la sagra del Pane e dolci Fluminesi. Infine, il 10 la sagra de Is Pilus organizzata da Flumini Major e il 12 del Maialetto dell’associazione sportiva calcio. (a.s.-ma.l.-m.t.-s.g.- f.m.-a. pa. -s. f.-fe.ma.)

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