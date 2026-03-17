Ostello della gioventù, al via i lavori per la climatizzazione 

Hanno preso il via a Sant’Andrea Frius i lavori di completamento degli impianti di climatizzazione e di produzione dell’acqua calda sanitaria nell’ostello della gioventù di via Europa.

Oltre a migliorare comfort e funzionalità dell’edificio, l’intervento servirà anche a completare il percorso necessario per ottenere le certificazioni utili all’agibilità della struttura. L’opera è finanziata con 50 mila euro dalla Regione ed è cofinanziata dal Comune. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 109.196,49 euro. Di questi, oltre 72 mila euro riguardano lavori e oneri per la sicurezza. La voce più consistente è quella legata all’impianto di condizionamento (54mila euro), a cui si aggiungono più di 10 mila euro per l’impianto dell’acqua calda sanitaria e oltre 6 mila euro per gli impianti elettrici. (s. m.)

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