Ostacolo Forlì per la Torres 

Sassari. Seconda chance per proiettarsi fuori dalla zona playout. Per certi versi più abbordabile, perché la Torres gioca questo pomeriggio (14,30) a Forlì, in trasferta, dove ha conquistato i risultati migliori. «Ma è così da tre anni a questa parte», ha ricordato il tecnico Alfonso Greco. I romagnoli sono soltanto 5 punti sopra i rossoblù e, soprattutto, nel girone di ritorno hanno un bilancio disastroso: hanno battuto la cenerentola Pontedera e pareggiato a Ravenna, Pesaro e Guidonia incassando ben quattro sconfitte contro Arezzo, Sambenedettese, Gubbio e Ternana. «Ma saranno più aggressivi e determinati visti gli ultimi risultati», fa notare l’allenatore della squadra sassarese.

Assenze

Un’assenza per squalifica a testa. I rossoblù sono senza il jolly Sala, il migliore giocatore di questa stagione per continuità di rendimento, quindi a destra giocherà Zecca e sulla trequarti Di Stefano. I padroni di casa sono privi del capitano Menarini, che con 4 gol è il loro terzo marcatore alle spalle degli attaccanti Petrelli (6 reti) e Macrì (5). Un’avvertenza: il Forlì ha realizzato ben 17 gol dei 27 totali nell’ultima mezz’ora di gioco.

È anche la prima gara del trittico di gare in otto giorni vedrà la Torres impegnata al “Vanni Sanna” mercoledì alle 20,30 contro il Guidonia Montecelio e domenica 8 marzo a Carpi.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro; Di Stefano, Sorrentino; Luciani. Allenatore Greco.

