Ospedale di comunità, la Asl: «Cantiere al Marino, nessun ritardo» 

«Il cantiere dell’ospedale di comunità del Marino è regolarmente in corso, con attività coerenti al cronoprogramma approvato e condiviso con gli organismi regionali e nazionali di monitoraggio». Lo ha chiarito la direzione aziendale dell’Asl di Cagliari in una nota diffusa dopo le notizie sull’attivazione della struttura, fornendo alcuni elementi di aggiornamento sullo stato dei lavori.

«Nelle scorse settimane – precisa l’azienda – è stata effettuata la consegna anticipata dei lavori, uno strumento previsto dal Pnrr per accelerare l’avvio delle opere e garantire il rispetto delle milestone nazionali». Attualmente al Marino, viene spiegato, sono in corso due interventi distinti: la realizzazione dell’ospedale di comunità, con 40 posti letto per pazienti cronici e fragili, e la costruzione degli uffici della Direzione aziendale. Quest’ultimo intervento «è finanziato con risorse diverse e non interferisce con il progetto Pnrr». Secondo quanto riferito, le attività verificate periodicamente risultano in linea con gli obiettivi registrati nei sistemi ufficiali di monitoraggio. «La Asl di Cagliari – conclude la direzione – continuerà a lavorare con rigore, responsabilità e visione, portando avanti un progetto che rappresenta un salto di qualità per la sanità territoriale».

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