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15 maggio 2026 alle 00:09

Orro salta i primi test azzurri Il 22 il torneo a S. Vero Milis 

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Alessia Orro è nella lista delle 30 azzurre che disputeranno la Volleyball Nations League 2026, che comincerà il 3 giugno a Brasilia, con Italia-Bulgaria (alle 21.30 italiane). Ma il ct Julio Velasco ha risparmiato a lei e ad altre veterane la fatica del primo raduno e dei due test match con la Francia (ieri sera a Biella, oggi a Novara).

La 27enne palleggiatrice narboliese, è reduce da una impegnativa stagione con la maglia gialloblù del Fenerbahçe che, dopo il promettente avvio marchiato dal successo nella Supercoppa di Turchia, non le ha dato le soddisfazioni che sperava: fuori dalla final 4 di Champions League, battuta nella decisiva gara 5 in finale della Sultanar Ligi dal VatfikBank, altra squadra di Istanbul. Dopo la finale del 19 aprile la fuoriclasse azzurra si è concessa un po’ di riposo nell’Isola. Adesso si prepara all’appuntamento del 22 maggio a San Vero Milis, quando si svolgerà il 2° Trofeo Alessia Orro (giovanile e beach). ( c.a.m. )

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