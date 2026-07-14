Appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio, sabato 18 luglio, a Siapiccia. Organizza il Comitato per la festa dedicata alla Madonna del Rimedio, composto dalle leve del ’76 – ’86 – ’96, organizza il “Torneo del Grighine 2026”.

A partire dalle 20.30, nel campo di calcio a 5 del paese, è in programma “Amici del Grighine”, una serata all’insegna dello sport e del divertimento. L’iniziativa è aperta agli abitanti dei paesi del Monte Grighine.

Prevista una quota di partecipazione (10 euro a giocatore), con iscrizioni illimitate di giocatori. Ogni squadra deve essere composta da giocatori del proprio paese.

A fine serata verranno premiate le prime tre squadre classificate.

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