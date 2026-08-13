Novità negli uffici postali di Mogorella e Villa Sant’Antonio. Sono operativi, infatti, i nuovi ATM Postamat nelle sedi dei due paesi. I dispositivi di ultima generazione sono caratterizzati da migliori performance, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia e da numerose novità in termini di funzionalità e servizi.

Tra le principali caratteristiche, il monitor digitale a elevata luminosità per facilitare la leggibilità delle informazioni, il sofisticato software e il funzionale dispensatore di contanti che consentono di velocizzare le operazioni in totale autonomia.

Oltre al prelievo di denaro contante, i Postamat di Mogorella e Villa Sant’Antonio consentono anche di effettuare alcuni servizi normalmente disponibili presso gli sportelli degli uffici postali; tra questi il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del proprio conto Bancoposta o delle carte Postepay. Inoltre, è anche possibile effettuare ricariche sia del credito telefonico sia di qualsiasi carta prepagata Postepay.

I nuovi ATM, utilizzando l’App Postepay e/o l’App BancoPosta, prevedono inoltre la possibilità di prelevare contanti anche in modalità “cardless” ovvero utilizzando lo smartphone anziché le carte abilitate.

A innalzare ulteriormente i livelli di protezione degli ATM Postamat di Mogorella e Villa Sant’Antonio una serie di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto.

Il Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

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