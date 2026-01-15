VaiOnline
Milano.
16 gennaio 2026 alle 00:38

Mensa dei poveri, assolta Lara Comi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Con l'assoluzione dall'accusa di corruzione e da un episodio di truffa alla Ue, la Corte d'Appello di Milano cancella in gran parte la condanna a Lara Comi, l'ex eurodeputata di Forza Italia tra i 14 imputati per la vicenda “Mensa dei poveri”. La vicenda, iniziata sette anni fa, ha coinvolto 62 imputati e portato a una serie di arresti, ipotizzando un presunto sistema di tangenti e nomine pilotate nella politica lombarda. Già quattro anni fa il Tribunale aveva ridimensionato le condanne. Ieri il collegio della seconda sezione penale, presieduto da Paolo Bernazzani, ha inoltre respinto i ricorsi dei pm contro alcune assoluzion. Assolti, tra gli altri, ex collaboratori e politici, come il giornalista Andrea Aliverti, l’avvocatessa Maria Teresa Bergamaschi, gli ex esponenti di Forza Italia Carmine Gorrasi e Diego Sozzani, il patron di Tigros Paolo Orrigoni e Mauro De Cillis di Amsa. Comi: «Non ho mai preso un euro, ho servito il mio Paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 