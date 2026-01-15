Mensa dei poveri, assolta Lara Comi 

Milano. Con l'assoluzione dall'accusa di corruzione e da un episodio di truffa alla Ue, la Corte d'Appello di Milano cancella in gran parte la condanna a Lara Comi, l'ex eurodeputata di Forza Italia tra i 14 imputati per la vicenda “Mensa dei poveri”. La vicenda, iniziata sette anni fa, ha coinvolto 62 imputati e portato a una serie di arresti, ipotizzando un presunto sistema di tangenti e nomine pilotate nella politica lombarda. Già quattro anni fa il Tribunale aveva ridimensionato le condanne. Ieri il collegio della seconda sezione penale, presieduto da Paolo Bernazzani, ha inoltre respinto i ricorsi dei pm contro alcune assoluzion. Assolti, tra gli altri, ex collaboratori e politici, come il giornalista Andrea Aliverti, l’avvocatessa Maria Teresa Bergamaschi, gli ex esponenti di Forza Italia Carmine Gorrasi e Diego Sozzani, il patron di Tigros Paolo Orrigoni e Mauro De Cillis di Amsa. Comi: «Non ho mai preso un euro, ho servito il mio Paese».

