Ora la Torres punta a sbloccarsi anche in trasferta 

L’allievo prova a superare il maestro. La Torres di Greco è di scena domani a Grosseto (ore 15) contro la neopromossa squadra allenata da mister Promozioni. Paolo Indiani ne ha ottenute ben 12 nella sua Toscana. L’ultima appunto col Grosseto che ha riportato in Serie C. Il tecnico Alfonso Greco afferma: «Ha allenato anche me, è un collega che stimo tanto».

Il Grosseto ha iniziato il campionato col pareggio a sorpresa contro la corazzata Spezia (1-1 con gol di Fiorini) e il colpaccio altrettanto inatteso sul campo dell’Ostiamare (2-1 con reti di Gori e Sabattini): 4 punti che la mettono nel gruppone delle prime. Rosa giovanissima: basti dire che a parte l’attaccante Mastroianni, gli altri sono tutti sotto i 30 anni e finora sono stati utilizzati ben 16 Under 23. L’allenatore rossoblù spiega: «Sono una squadra giovane, frizzante, molto veloce. Dobbiamo prepararci a una gara intensa per 90 minuti, ricca di duelli uno contro uno. Inoltre hanno l’entusiasmo della neopromossa».

Rosa incompleta

Purtroppo la squadra sassarese è ancora ben lontana dall’essere al completo. Due gli infortunati: il difensore Scaringi e l’attaccante Sorrentino. Ci sono poi tre-quattro giocatori acciaccati la cui presenza è in dubbio. Uno su tutti, il trequartista Lunghi: «Ha un problema alla mandibola, ha ripreso ad allenarsi solo oggi (ieri, ndr)». Se non altro l’arrivo dell’attaccante Bunino dà un’alternativa in avanti, dove le punte a disposizione erano solo due: Scotto e Di Stefano. Probabilmente Bunino partirà dalla panchina.

Sulle fasce crescono le quotazioni di Corsinelli, mentre a centrocampo l’unico sicuro del posto sembra Brentan, giocatore che sta maturando sotto ogni profilo e bene ha fatto la società a prolungargli il contratto sino al 2029, anche perché si tratta di un 2002.

I dettagli

A proposito dei nove giocatori al quale è stato prolungato il contratto di uno o due anni, il tecnico Greco sostiene: «Avere un’ossatura rodata è un’arma in più. Credo poi che questo gruppo possa migliorare ancora tanto non solo tatticamente ma sui dettagli, sulla lettura individuale di alcune situazioni di gioco. Stiamo lavorando per questo».

Il riferimento è alle due lacune emerse pur nelle buone prestazioni contro Livorno e Sambenedettese: la scarsa lucidità in zona gol (la Torres sfrutta il 15-20% delle occasioni che costruisce) e il rilassamento nei finali di partita, costato la sconfitta a Livorno e quasi costato il pareggio contro la Samb.

RIPRODUZIONE RISERVATA