Operaio cade dal tetto di un capannone: ricoverato in ospedale 

Un grave incidente sul lavoro ha scosso nella mattinata di ieri l’area industriale di Macchiareddu-Grogastu, in territorio di Assemini. Intorno alle 11, un giovane operaio di 24 anni, Alessandro Scioni, residente a Sestu, è rimasto vittima di una caduta mentre era impegnato in operazioni di manutenzione presso la sede della ditta San Germano, azienda specializzata nel settore dell’igiene urbana e del trattamento rifiuti.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Assemini, il giovane si trovava sul tetto della struttura aziendale quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Un volo terribile di circa dieci metri terminato al suolo davanti agli occhi dei colleghi, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

La macchina dei soccorsi si è attivata istantaneamente: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che, constatata la gravità dei traumi riportati nell’impatto, ha richiesto l’invio dell’elisoccorso. Il 24enne è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove ieri pomeriggio è stato sottoposto a una delicata operazione nel reparto di chirurgia d’urgenza. Nonostante le lesioni siano state definite “severe” dai sanitari, dalle notizie ufficiali giunte nel pomeriggio filtra un cauto ottimismo: Scioni non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono proseguiti per ore i rilievi tecnici dei militari dell’Arma, coadiuvati dal personale dello Spresal della Asl. (sa. sa.)

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