Ghilarza.
30 gennaio 2026 alle 00:29

Onnigaza, mezzo secolo di balli 

Musica, ricerche, convegni, mostre: il gruppo folk compie 50 anni 

Traguardo storico per il gruppo folk Onnigaza di Ghilarza che festeggia il mezzo secolo di vita promuovendo una serie di iniziative che partiranno già questo fine settimana.

L’avvio

«Il gruppo è nato per caso il 3 marzo 1976. Due giorni prima una suora dell’istituto Cottolengo disse a mia madre che avrebbe avuto il piacere di organizzare alcune attività per gli adolescenti e che aveva visto un gruppo di bimbi che ballava all’oratorio. A quel punto mia madre disse a suor Francesca che avrebbe insegnato lei ai ragazzi a ballare e così è iniziata quest’attività», racconta Marinella Marras. Da subito in quest’avventura ha seguito la madre Lina Medde che poi ha coinvolto la famiglia. «All’epoca – prosegue Marras - a Ghilarza non c’erano tante attività per i giovani e così è stato chiesto di proseguire e si è affiancato anche mio padre. C’erano oltre 50 tra bambini e ragazzi». Anche Peppino Marras, scomparso poche settimane fa, insieme alla moglie, è stato uno dei pilastri dell’associazione.

Studi e costumi

Nel corso di questi 50 anni gli interessi hanno spaziato su più ambiti. «Subito – prosegue Marinella Marras – si è posto il problema di portare avanti una ricerca dell’abito tradizionale. Inizialmente abbiamo lavorato con Lello Fadda, professore di storia dell'arte, pittore e grande studioso di storia locale, e con le sue indicazioni abbiamo ricostruito gli abiti dalla seconda metà dell’Ottocento. Nel frattempo, abbiamo imparato a fare ricerca sul campo e ricostruito una decina di fogge di abbigliamento di diverse epoche». Un lavoro che continua ancora oggi. E poi attenzione alle coreografie, agli strumenti della tradizione popolare. «Nei primi dieci anni siamo sempre stati accompagnati da Macario Marras, la figlia Pinuccia cantava i mutos e altri canti tradizione ghilarzesi», dice Marras. Nascono poi le mostre etnografiche. La passione per gli strumenti si traduce con “Incontri di musica popolare” (proposto da 40 anni) che portano a Ghilarza esperti e cantanti di fama internazionale. Tante le trasferte e i premi. Tra i più significativi, nel 1994, il “Maria Carta”.

Il futuro

Oggi il gruppo è composto da una ventina di persone. «In prospettiva vediamo una lunga vita per il gruppo, data anche dalla presenza di bambini molto piccoli che stanno seguendo con passione e imparando il ballo sardo – precisa Marras – La nostra è una ricerca continua su costumi, balli, canti, strumenti musicali, tradizioni etnografiche del nostro paese anche in confronto con altre realtà distanti».

Le iniziative

Per festeggiare i 50 anni tante le iniziative in programma. A partire da oggi con la scuola di ballo sardo; domani Tommaso Sanna, esperto di storia ghilarzese, farà da guida lungo le piazze di su carruzu. Domenica Marcello Marras, fratello di Marinella e antropologo, terrà un convegno dedicato ai riti antichi del carnevale.

