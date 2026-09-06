SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ucraina.
07 settembre 2026 alle 00:38

«Mosca e Kiev accettino compromessi per la pace» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Kiev. Per arrivare alla pace in Ucraina «sia Mosca sia Kiev» dovranno accettare compromessi. Lo sostiene il mediatore americano Steve Witkoff, arrivato a Kiev con Jared Kushner dopo i colloqui di Mosca con Vladimir Putin, dai quali non sono emersi svolte concrete. Witkoff resta ottimista, ma Volodymyr Zelensky è più prudente e guarda soprattutto alla possibilità che la guerra prosegua durante l’inverno: chiede sistemi Patriot, garanzie di sicurezza e un «pacchetto invernale» per sostenere il Paese.

Il nodo principale resta quello territoriale. Mosca rivendica le regioni ucraine parzialmente occupate, mentre Kiev punta a congelare la linea del fronte. Restano profonde divergenze anche sull’assetto futuro dell’Ucraina: la Russia vuole neutralità e un ridimensionamento delle forze armate, mentre Zelensky chiede garanzie e un esercito forte. Kiev punta inoltre a rilanciare un negoziato trilaterale con Russia e Stati Uniti.

Washington lavora intanto a un nuovo «pacchetto di pace». Sul terreno continuano i raid, mentre cresce la tensione tra Mosca e l’Europa. A Kiev sono presenti anche consiglieri per la sicurezza di Germania, Francia e Regno Unito, a conferma del coinvolgimento europeo. Trump si prepara ora a sentire Putin e Zelensky.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’accordo ieri a Sartène per avere una voce unica a Bruxelles: «Non siamo le periferie da sacrificare all’assalto»

Sardegna-Corsica, patto contro l’offshore

Il mare delle due Isole minacciato da 434 turbine. Pili: «Uno sfregio al Mediterraneo» 
Alessandra Carta
Il Forum

Il centrosinistra non convince Cernobbio

Al Teha il Governo Meloni promosso dal 68 per cento degli imprenditori 
Trapani

Auto piomba sugli spettatori: due morti

Tragedia alla cronoscalata del monte Erice: vittime di 20 e 18 anni 
Voto choc

Sassonia all’ultradestra: Afd al 44%

Affluenza all’80%. Dimezzata la Cdu di Merz. E ora l’onda nera fa tremare l’Ue 