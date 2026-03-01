Ok alla strada tra Quartello e Pitz’e Serra 

Pitz’e Serra e Quartello sempre più vicine. Procede spedito l’iter per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Italia e via Cecoslovacchia che unirà di fatto i due quartieri. Dopo il completamento del progetto è arrivato il tempo della fase degli espropri necessari per realizzare l’arteria. L’intervento comporta infatti l’occupazione e l’acquisizione di aree di proprietà privata.

In questa prima fase si procederà a rilievi e rilevazioni topografiche per definire con precisione confini e dimensioni delle aree necessarie al successivo livello di progettazione. Proprio nei giorni scorsi è stato nominato il responsabile del procedimento espropriativo che dovrà adesso occuparsi di portare avanti tutte le pratiche necessarie.

I residenti

«È da anni che se ne parla e abbiamo visto anche il progetto» dice la presidente del Comitato di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, Donatella Putzolu, «non possiamo che augurarci che i lavori partano presto perché questa strada, che sappiamo che arriverà poi fino a via Fiume, sarà importantissima per decongestionare il traffico nei due quartieri». Soprattutto consentirà alle auto di non passare nel cuore di Pitz ‘e Serra dove si creano gli ingorghi in particolare il sabato in occasione del mercato di Campagna Amica che richiama tantissime persone.

Il progetto

L’intervento, di cui si parla da anni, sarà realizzato grazie ai fondi inseriti nella finanziaria varata dalla Regione: 600mila euro dedicati alla nuova viabilità cittadina assieme ad altri 100mila destinati alla promozione turistica della città. Sarà un via urbana con tutta una serie di provvedimenti che consentiranno di ridurre la velocità e la percorribilità della strada.

Nel piano della viabilità che riguarda i due quartieri c’è anche la realizzazione di una rotatoria tra via Generale Dalla Chiesa e via Fiume che dovrebbe essere realizzata a carico dell’Eurospin.

Lo stesso Comitato di residenti nel corso di un incontro con l’amministrazione aveva sollecitato la realizzazione della rotatoria considerati i pericoli dovuti all’alto flusso di traffico. Un’altra rotatoria sarà poi realizzata all’uscita tra via Italia e l’ex statale 554, provvedimento che rientra nella messa in sicurezza dell’arteria trasformata da poco in viale urbano e ribattezzata viale Europa. Altre rotatorie sono previste anche agli incroci con Pitz’e Serra e con via Marconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA